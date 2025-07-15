Fenerbahçe ile anılıyordu! Resmen duyurdular: Kenan Yıldız imzayı atıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ile anılıyordu! Resmen duyurdular: Kenan Yıldız imzayı atıyor

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, geleceği hakkında vereceği karar bir süredir belirsizliğini koruyordu. Transferde Fenerbahçe ve Avrupa'dan birçok takım ile anılan Kenan Yıldız, yeni sözleşmeye imza atıyor. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine Kenan Yıldız'ı aldığı iddia edilmişti. Serie A devi Juventus'un gözdesi halinde olan Kenan Yıldız, kariyerine Torino ekibinde devam etme kararı aldı.

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KENAN YILDIZ JUVENTUS İLE UZATIYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus ve Kenan Yıldız, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılar ile yaptığı anlaşmaya göre; İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2029'dan 2030'a uzayacak. Milli oyuncu, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan yıllık 4 milyon euro kazanacak.

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