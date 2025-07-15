Fenerbahçe ile anılıyordu! Resmen duyurdular: Kenan Yıldız imzayı atıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine Kenan Yıldız'ı aldığı iddia edilmişti. Serie A devi Juventus'un gözdesi halinde olan Kenan Yıldız, kariyerine Torino ekibinde devam etme kararı aldı.

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KENAN YILDIZ JUVENTUS İLE UZATIYOR

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus ve Kenan Yıldız, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılar ile yaptığı anlaşmaya göre; İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2029'dan 2030'a uzayacak. Milli oyuncu, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan yıllık 4 milyon euro kazanacak.

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