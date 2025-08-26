Fenerbahçe ile anılıyordu! Santiago Gimenez'in menajerinden açıklama

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda kadroyu güçlendirme çabalarına devam ediyor. Kanarya'nın ilgilendiği bir oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'dan 32 milyon euro bedelle Milan'a katılan Santiago Gimenez'in, bu transfer döneminde takımdan ayrılmaya yakın olduğu ifade edilmişti. Meksikalı oyuncu, Fenerbahçe'nin ilgilendiği futbolcular arasında gösteriliyor.

SANTIAGO GIMENEZ MILAN'DAN AYRILMIYOR

Gimenez'in geleceğiyle ilgili İtalyan basınında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ayrılık iddiaları hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, "Gimenez hiçbir yere gitmiyor. Hakkında çıkan tüm haberler, sonuncusuna kadar, gerçeği yansıtmıyor. Bunlar tamamen yalan haber." açıklamasını yaptı.

