Fenerbahçe ile anılıyordu! Tammy Abraham'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ile anılıyordu! Tammy Abraham'dan taraftarları heyecanlandıran paylaşım

İngiliz santrfor Tammy Abraham'ın ismi bir süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları havaya soktu. İşte detaylar...

Bonservisi Roma'da bulunan ve Fenerbahçe dahil bir çok takım ile adı anılan Tammy Abraham, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından tatilden bir fotoğrafını paylaşan Abraham, bu paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekledi ve Türkiye'de olduğunu gösterdi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ İÇİN GELMİŞ OLABİLİR!

27 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımın ardından transfer iddiaları gündeme geldi. Abraham için özellikle sosyal medyada, "Transfer için mi geldi?" yorumları yapılmaya başlandı.

İşte o paylaşım;

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