Fenerbahçe ile Beşiktaş 361. randevuda

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın yapacakları maçla 361. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
OLE GUNNAR SOLSKJAER İLK KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavını verecek.
Beşiktaş'taki görevine 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan Norveçli teknik adam, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbide Galatasaray'ı karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı.
Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONDA DA AYNI HAFTADA KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2023-24 sezonunda da 34. haftada karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
361. RANDEVU
Ülker Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.
LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.