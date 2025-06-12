Fenerbahçe ile Bright Osayi-Samuel arasında son tango!

Kaynak: TRT Spor
Fenerbahçe ile Bright Osayi-Samuel arasında son tango!

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile yeni sözleşme konusunda anlaşamamış ve ayrılık gerçekleşmişti. Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Nijeryalı oyuncu için sarı-lacivertliler bir kez daha masaya oturma kararı aldı.

Fenerbahçe, sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini hızlandırdı. 27 yaşındaki futbolcu ile daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına gelinemedi. Osayi-Samuel’in ailevi gerekçeler nedeniyle İngiltere’yi de bir seçenek olarak gördüğü gelen haberler arasında...

Bu süreçteki en ciddi görüşme, önümüzdeki günlerde yapılacak. Nijeryalı futbolcunun babası ve yönetim, kulüp binasında yeniden bir araya gelecek ve yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini arayacak.

r.jpeg

Osayi Samuel’in sarı lacivertli ekipten senelik 2 milyon 500 bin euro talep ettiği öğrenildi.

Osayi Samuel, 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer edildi. Fenerbahçe formasıyla 178 maçta 7 kez fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncu, 15 de gol pası verdi.

Son Haberler
Sakarya'da öğrenciler bal kabağından çevre dostu biyoplastik üretti
Sakarya'da öğrenciler bal kabağından çevre dostu biyoplastik üretti
Aydın'daki Tralleis Antik Kenti ziyarete açılacak
Aydın'daki Tralleis Antik Kenti ziyarete açılacak
Güney Afrika’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
Güney Afrika’da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
Karaman'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Karaman'da kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Bilim kurgu gerçek oldu! Hologramlar evlere giriyor
Bilim kurgu gerçek oldu! Hologramlar evlere giriyor