Fenerbahçe ile Bright Osayi-Samuel arasında son tango!

Fenerbahçe, sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel ile görüşmelerini hızlandırdı. 27 yaşındaki futbolcu ile daha önce yapılan görüşmelerde anlaşma noktasına gelinemedi. Osayi-Samuel’in ailevi gerekçeler nedeniyle İngiltere’yi de bir seçenek olarak gördüğü gelen haberler arasında...

Bu süreçteki en ciddi görüşme, önümüzdeki günlerde yapılacak. Nijeryalı futbolcunun babası ve yönetim, kulüp binasında yeniden bir araya gelecek ve yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini arayacak.

Osayi Samuel’in sarı lacivertli ekipten senelik 2 milyon 500 bin euro talep ettiği öğrenildi.

Osayi Samuel, 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer edildi. Fenerbahçe formasıyla 178 maçta 7 kez fileleri sarsan 27 yaşındaki oyuncu, 15 de gol pası verdi.