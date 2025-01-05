Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni kriz çıktı. Bu sefer kadınlar basketbol maçında yaşandı

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni kriz çıktı. Bu sefer kadınlar basketbol maçında yaşandı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında çıkan krizlere yenileri eklendi. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde oynanan derbi maçı sonrası Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun’un Fenerbahçeli isimlerin elini sıkmaması sarı lacivertlilerin tepkisini çekti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet maçında tokalaşma krizi yaşandı. Fenerbahçe Yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun'a tepki gösterdi.

Danabaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü olan Ekrem Memnun'un karşılaşmadan önce sarı-lacivertli kulübün genel menajerinin elini sıkmadığını dile getirdi.

Danabaş, yaşanan olaya tepki göstererek, "Rakip takım antrenörünün ve maalesef ki aynı zamanda A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörünün maç öncesinde genel menajerimizin elini bile sıkmaya tenezzül etmemesi, arkasını dönmesi, maç sonunda ise sadece hocamızın elini sıkıp teknik kadroyu yok sayması kendi ayıbıdır. Onları kendi ayıplarıyla baş başa bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ING Faktoring’i deplasmanda 65-61 mağlup etti.

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