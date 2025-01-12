Galatasaray başlattı, Fenerbahçe cevap verdi. Her hafta birbirlerine giriyorlar!

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeni söz düellosu yaşandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Başakşehir’i 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada önce maçın hakemlerine sonrasında ise Fenerbahçe’ye sert sözlerle yüklendi. Öztürk, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun müdahale etmesi gereken anlarda etmediğini belirterek, "Sahada oynatmamaya çalışan bir hakem vardı. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR vardı. Zaten sabıkaklı bir VAR. Bakarsanız görürsünüz. Verilmeyen penaltımız. Torreira'ya bakınca oradaki sarı kart, o da inanılır gibi değil” şeklinde konuştu.

TFF'ye istifa çağrısında bulunan Öztürk, "Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler. Türk futbolunun önünü açarlar." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, Fenerbahçe’nin deplasmanda Konyaspor’a karşı oynayacağı maça dikkat çekerek "Yarınki maçta da, ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak için ne yapacaklar göreceğiz. Gözümüz orada olacak. İkinci takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar” dedi.

"FENERBAHÇE 7. YILDIZI TAKSIN"

Yabancı VAR hakemi kararıyla ilgili soru üzerine Metin Öztürk, "Biz önümüze bakıyoruz. Geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun mayıs ayında Galatasaray mutlaka şampiyon olacak." cevabını verdi.

Metin Öztürk, "Galatasaray, gerçek beşinci yıldızı takacak. Onlar sahte beşinci yıldız takıyorlar. Kamuoylarını oyalamak için önerim, 1907'ye kuruluşları, 7 yıldız taksınlar. Hiç olmazsa havaları olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FENERBAHÇE YANIT VERDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün açıklamalarına Fenerbahçe’den yanıt geldi. Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe’nin açıklamasında TFF’nin talimat alan hakemlerin engellenmesi için çağrı yapıldı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“GALATASARAY TAKIMINA HEDİYE EDİLEN BİR MAÇ DAHA

Sınırsız toleransla, uğruna tüm kurallar yok sayılanlara hediye edilen bir maç daha oynandı! Arsızlar korunmaya, kollanmaya, kayrılmaya devam ediyor; Yavuz hırsız ev sahibini bastırmak için VAR’ını yoğunu ortaya koyuyor!

Rakip tanımadan devam eden bu rezaleti bitirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları, talimatlı hakemlerine engel olmaya çağırıyoruz.”