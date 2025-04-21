Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e çıktı

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında son dakikalarda yediği golle sahasında puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaşırken mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlilerin serisi sona ererken evinde oynadığı son 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.

6. KEZ BERABERE KALDI

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ligde 6. beraberliğini aldı. Deplasmanda Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalan Kanarya, sahasında ise Samsunspor ve Kayserispor ile yenişemedi.

SON 4 MAÇTA GOL YEDİ

Kayserispor maçı öncesi ligde en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçında yaşadığı golsüz beraberlik sonrası oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görürken, bu süreçte 7 gol yedi.
Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

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