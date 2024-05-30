Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında çatışma! Tesislerde yangın çıktı

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Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında çatışma! Tesislerde yangın çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen bir seçim etkinliğinde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Bu sırada, Kalamış'taki Galatasaray Derneği'nde şampiyonluk kutlamaları gerçekleştiren taraftarlar ile aralarında bir anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan gerginlik, taraflar arasında kısa süreli bir çatışmaya yol açtı.

İstanbul'un Kalamış semtinde, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerinin tesislerinin yakınlarında, iki takımın taraftarları arasında bir çatışma yaşandı. Olay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, kongre üyeleriyle bir araya geldiği sırada meydana geldi.

Şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bölgede bulunan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasındaki sözlü atışmalar kısa sürede gerilime dönüştü. Taraflar arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya yol açtı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederken, yaşananlar spor camiasında endişeyle karşılandı.

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YANGIN ÇIKTI

Fenerbahçe taraftarları, bir eylem sırasında Galatasaray'ın Florya'daki tesislerine yürüdü. Bu süreçte, sarı-lacivertli grup, tesislerdeki Galatasaray amblemini yerinden çıkararak Fenerbahçe'nin Samandıra'daki tesislerine taşıdı. Olaylar sırasında, Galatasaray tesislerine bırakılan meşaleler yangına yol açtı ve yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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