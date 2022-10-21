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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Beşiktaş'ın eski hocası getirmiş

Süper Lig'deki takımların durumu ve milli takım ile ilgili çarpıcı açıklamalara imza atan tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'nin bu sezon Napoli'ye rekor bir ücretle satışını gerçekleştirdiği Kim Min Jae ile ilgili de konuştu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:30
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Fenerbahçe ile ilgili şok transfer gerçeği: Kim'i Türkiye'ye Pereira değil Bilic getirdi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Beşiktaş'ın eski hocası getirmiş
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Fanatik'e açıklamalar yapan Bülent Uygun, Sivasspor'un başındayken girdikleri şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok iyi işler yaptık. Yendiğimizde şampiyonluk için çok büyük bir yol kat edeceğimiz iki tane maç vardı Sivas’ta. Biri Beşiktaş , biri Galatasaray. O maçlarda da inanılmaz top oynadık ama belki nasibimiz değildi, ruhumuzun kazanamadığı, kaderimizin bize çizdiği şampiyon olmama durumu vardı, olamadık. 73 puan aldık, 68, 67, 65’lerle şampiyon olunan ligde 73 puan topluyorsun. Sivasspor’un şampiyonluğunu yediler ama Şampiyonlar Ligi’ne götürdük" dedi.

Fenerbahçe'deki başarılı sezonunun ardından ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ile ilgili de konuşan Uygun, "Herkes Kim'i Vitor Pereira getirdi sanıyor, o getirmedi, Biliç getirdi ülkeye. Biliç söyledi. Ya adama dünyanın en iyi kadrolarını verdik, içine etti. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz" dedi.

Fenerbahçe ve Ali Koç ile ilgili de konuşan Uygun, "Senin Türkiye’ye gelmiş en büyük yabancılarından bir tanesi Alex’tir. Senin 3 bininci golünü attığında priminş Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. Fenerbahçe ve ülke aşığı bir adam... En kötü sportif direktörün yap. Ne işi var Comolli’nin Zomolli’nin hatırlamıyorum şimdi ismini..." ifadelerini kullandı.

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