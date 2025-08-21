Fenerbahçe ile Inter transfer masasında! Süpriz teklif

Ligde ve Avrupa'da işini şansa bırakmamak için kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dorgeles Nene transferinin ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuların durumu netleşmeye başladı.

Pasquale Guarro'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Inter'e önerildi. Orta sahasını güçlendirmek için arayışlarda bulunan İtalyan devinin Amrabat'ın durumunu araştırdığı ve şartların uygun olması durumunda kısa süre içinde resmi teklif ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

