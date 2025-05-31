Fenerbahçe ile Konyaspor 48. randevuda!

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe ile Konyaspor 48. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip, bu akşam oynayacakları mücadele ile 48. kez karşı karşıya gelmiş olacaklar.

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, bu akşam Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 47 mücadelede Fenerbahçe'nin 35-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 122 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

FENERBAHÇE SAHASINDA KONYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 20'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 71 gole Konyaspor 22 golle karşılık verdi.İki takım arasında Konya'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

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SON 4 MAÇTA KANRRYA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 4 lig maçının 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 14 gol kaydederken 3 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

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