Fenerbahçe ile mahkeme aşamasına gelmişti! Allan Saint-Maximin geri dönüyor: Kimse anlam veremedi

Al Ahli forması giyen ve geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Allan Saint-Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı. Birçok takım ile adı anılan Allan Saint-Maximin'i transfer etmek için Suudi ekibine resmi bir teklif yapıldı.

ALLAN SAINT MAXIMIN YENİDEN FRANSA YOLCUSU

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Rennes, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak istiyor. Rennes'in, 28 yaşındaki oyuncuya somut bir teklif yaptığı belirtildi. Yapılan teklifin detayı ise haberde yer almadı.

Fransız basınında yer alan bir başka habere göre ise; Yıldız oyuncunun ve Al Ahli'nin yapılan teklifi kabul ettiği iddia edildi. Maximin'in, önümüzdeki hafta Rennes'e imza atacağı detayı da haberde yer aldı.

Öte yandan, Rennes taraftarlarının bu transfere anlam veremediği ve şaşkınlıkla çıkan haberleri takip ettikleri iddia edildi.

FENERBAHÇE İLE GERİLİM YAŞAMIŞTI

Allan Saint-Maximin, yaptığı bir açıklamada Fenerbahçe'nin kendisine doping yapmaya kalktığını iddia etmişti. Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertliler karşı bir açıklama yapmış ve bu iddia için tüm hukuki haklarını kullanacaklarını belirtmişti.