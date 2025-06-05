Fenerbahçe ile Trabzonspor'dan yılın takası!

Düzenleme: Kaynak: Haber Global
Fenerbahçe ile Trabzonspor'dan yılın takası!

Fenerbahçe’nin, Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için hamle yapabileceği iddia edildi.

Gelecek sezon kalesini 1. sınıf bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler’in Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirebilir.

Haberde Fenerbahçe'nin kaleci transferi düşünmesinin, milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın da kariyerine İstanbul'da devam etme isteğinin bu transferde ilerleme kat edilmesinin önünü açtığı kaydedildi.

Ayrıca Trabzonspor cephesinin de Fenerbahçe’yle kontratı bitecek bir isimle ilgilendiği öne sürüldü.

Son Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik kurban bayramı uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik kurban bayramı uyarısı
Trump gözünü o ülkelere dikti: Sınır dışı planı ortaya çıktı
Trump gözünü o ülkelere dikti: Sınır dışı planı ortaya çıktı
Milliler galibiyeti uzatmalarda kaçırdı
Milliler galibiyeti uzatmalarda kaçırdı
Yeşilçam yıldızından kahreden haber... Parmakları kesilecek
Yeşilçam yıldızından kahreden haber... Parmakları kesilecek
Kayseri'de kene faciası: düğün hazırlığındaki genç çiftçi KKKA'dan hayatını kaybetti
Kayseri'de kene faciası: düğün hazırlığındaki genç çiftçi KKKA'dan hayatını kaybetti