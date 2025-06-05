Fenerbahçe ile Trabzonspor'dan yılın takası!

Gelecek sezon kalesini 1. sınıf bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler’in Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirebilir.

Haberde Fenerbahçe'nin kaleci transferi düşünmesinin, milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın da kariyerine İstanbul'da devam etme isteğinin bu transferde ilerleme kat edilmesinin önünü açtığı kaydedildi.

Ayrıca Trabzonspor cephesinin de Fenerbahçe’yle kontratı bitecek bir isimle ilgilendiği öne sürüldü.