Fenerbahçe ilk 5'teki rakiplerini yenemedi

Fenerbahçe Süper Lig'de ilk 5 sırada yer alan rakiplerine karşı oynadığı 6 maçın hiçbirini kazanamazken 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplam 14 puan kaybetti.

İLK 5 TAKIMA GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe ligde bu sezon Galatasaray, Beşiktaş, Eyüpspor ve Samsunspor karşısında üç puan kazanamadı. Sarı lacivertli ekip, Galatasaray karşısında 1 beraberlik 1 mağlubiyet, Samsunspor maçlarında 2 beraberlik elde etti. Kanarya ilk 5'teki takımlardan lider Galatasaray'a da 5 puan kaybederken 4. sıradaki Beşiktaş'a 3 puan verdi. Sarı-lacivertliler 5.'lik koltuğunda oturan Eyüpspor'la berabere kalıp 2 puandan oldu. Böylece tam 14 puan kaybetti.