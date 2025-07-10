Fenerbahçe ilk teklifi yetersiz buldu! "En az 20 milyon euro ile gelin"

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'e, Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. 19 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Milli stoper için son olarak Serie A kulübü devreye girdi.

YUSUF AKÇİÇEK TEKLİFİNE FENERBAHÇE'DEN RET!

Bologna, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İtalyan ekibinin, Yusuf Akçiçek için önerdiği rakam, bonuslarla birlikte 15 milyon euronun altında kaldı. Bu meblağ da Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul görmedi. Fenerbahçe’nin beklentisi ise en az 20 milyon euro.