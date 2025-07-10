Fenerbahçe ilk teklifi yetersiz buldu! "En az 20 milyon euro ile gelin"

Düzenleme: Kaynak: TRT Spor
Fenerbahçe ilk teklifi yetersiz buldu! "En az 20 milyon euro ile gelin"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek'e talipler çıkmıştı. Başarılı oyuncu için İtalya Serie A ekibi resmi teklif yaparken, sarı-lacivertliler, bu teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'e, Avrupa kulüplerinin ilgisi sürüyor. 19 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar gelen teklifler, yönetim tarafından yeterli bulunmadı. Milli stoper için son olarak Serie A kulübü devreye girdi.

yusuf-akcicek-21482674-0-0-3580-2387.jpeg

YUSUF AKÇİÇEK TEKLİFİNE FENERBAHÇE'DEN RET!

Bologna, Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. İtalyan ekibinin, Yusuf Akçiçek için önerdiği rakam, bonuslarla birlikte 15 milyon euronun altında kaldı. Bu meblağ da Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul görmedi. Fenerbahçe’nin beklentisi ise en az 20 milyon euro.

Son Haberler
Süper Lig kulübünün başkanı transferi duyurdu
Süper Lig kulübünün başkanı transferi duyurdu
Türkiye'de üretilecek, 54 ülkeye ihraç edilecek!
Türkiye'de üretilecek, 54 ülkeye ihraç edilecek!
Trabzonspor anlaşmaya vardı! Brezilyalı golcünün geliş tarihi belli oldu
Trabzonspor anlaşmaya vardı! Brezilyalı golcünün geliş tarihi belli oldu
Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Alkol, kavga ve ölüm! Samsun’da korkunç cinayet
Alkol, kavga ve ölüm! Samsun’da korkunç cinayet