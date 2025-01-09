Fenerbahçe ilk transferini savunmaya yapıyor. Prensipte anlaştılar

Fenerbahçe ara dönemde ilk transferini savunmaya yapıyor. Sarı-lacivertlilerin Kevin Danso ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Avusturyalı stoper ile her konuda el sıkışan Fenerbahçe yönetiminin, futbolcunun kulübü Lens ile son pürüzleri de kısa süre içinde çözmesi bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan futbolcu için Fenerbahçe, Lens ile sıkı bir pazarlığa oturdu.

Sarı-lacivertliler, Fransız ekibinin bonservis talebini aşağıya çekmeyi başardı. Milliyet'te yer alan habere göre, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Danso, Fenerbahçe'ye imzayı atacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda Danso, takımda piyasa değeri en yüksek isim olacak.

Kevin Danso bu sezon Lens formasıyla 13 maçta 1.170 dakika forma giydi. 1.90'lık 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.