Fenerbahçe ilk transferini Süper Lig'den yaptı. 4 yıllık imza attı

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Fenerbahçe ilk transferini Süper Lig'den yaptı. 4 yıllık imza attı

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını Levent Mercan'ı kadrosuna katarak yaptı.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transfer çalışmalarına başlamıştı.

Sarı-Lacivertli ekip, Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusunun transferinin kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor.

Bu gelişme sonrası bazı taraftarlar Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılacağını düşünürken, diğer kesim de "Ferdi'nin iyi bir yedeği oldu" yorumunu yaptı.

Levent Mercan geçen sezon Fatih Karagümrük'te 39 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki futbolcu 1 gol atma başarısı gösterdi, 5 de asist yaptı.

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