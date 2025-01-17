Fenerbahçe ilk transferini yapmaya çok yaklaştı. Yıldız oyuncu ile anlaşma sağlandı

Ara transferde kadrosuna 2 stoper ve 1 sol bek katmak isteyen Fenerbahçe, aradığı savunmacıyı İngiltere’de buldu. Sarı lacivertliler, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile anlkaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya vardığını söyledi.

ÖZEL | Fenerbahçe, Aston Villa ve Diego Carlos ile anlaşmaya vardı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 17, 2025

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe’nin ödeyeceği bonservisin yaklaşık 12 milyon euro olacağı belirtilmişti.

Aston Villa ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.



Diego Carlos, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta süre buldu.