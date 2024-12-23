Fenerbahçe ilk yarıda beklentilerin altında kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde çıktığı 16 maçta 36 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Sezona iç sahada Adana Demirspor'u 1-0 yenerek başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ilk puan kaybını 2. haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak yaşadı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, ilk yenilgisini sahasında Galatasaray'dan aldı.



Derbinin ardından ligde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, son 3 haftada yalnızca 1 karşılaşmayı kazanarak taraftarını üzdü.



DERBİ KAZANAMADI



Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta 2 kez sahadan puansız ayrılırken bu karşılaşmaları ezeli rakiplerine karşı oynadı. Ligin 6. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertli ekip, 90 dakikayı 3-1'lik mağlubiyetle tamamlayarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.



Jose Mourinho'nun ekibi, 15. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, Chamberlain'in golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken sarı lacivertli takım, ligin ilk yarısında çıktığı ikinci derbiden de puansız ayrıldı.

İLK 6 SIRADAKİ TAKIMLARA KARŞI KAZANAMADI



Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 11 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sarı lacivertliler sezonun geride kalan kısmında 12 puan kaybederken puan kaptırdığı ekipler ligde ilk 6'daki takımlar oldu.



Lider Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Puan durumunda dördüncü Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertli ekip, son oynadığı lig mücadelesini beşinci Eyüpspor karşısında 1-1 tamamladı ve hanesine 1 puan yazdırabildi.



Sarı-lacivertliler ligdeki diğer puan kaybını ise altıncı Beşiktaş'a karşı 1-0 mağlup olarak yaşadı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Ligde oynadığı 16 maçta kalesinde 15 gol gören Fenerbahçe, bu anlamda ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sarı lacivertliler, 16 maçın 7'sinde gol yemedi, 9 maçta kalesinde gol gördü. Fenerbahçe attığı 40 golle lider Galatasaray'ın ardından ligin en golcü ikinci takımı oldu. Sarı lacivertli ekip, 15. haftada 1-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında gol bulamazken kalan 15 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

EVİNDE VE DEPLASMANDA AYNI PUANI TOPLADI



17 haftalık periyotta 7 iç saha, 9 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda hanesine 36 puan yazdırırken hem taraftarı önünde hem de deplasman maçlarında 18'er puan topladı.



Evindeki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 9 müsabakanın 5'ini kazanırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.