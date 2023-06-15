Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için kararını verdi

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldığını duyurdu.

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat için kararını verdi

Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı kulüpte kaleci İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Sarı-Kırmızılı kulüpten aldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp, İrfan Can ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtti.

AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

GÖZTEPE KASASINI DOLDURDU
Fenerbahçe, sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe'ye 1 milyon 200 bin euro daha bonservis bedeli ödemiş oldu. Göztepe, 24 yaşındaki file bekçisinin satışından kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro koydu.

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