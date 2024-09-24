Fenerbahçe İsmail Kartal gerçeğini açıkladı

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Fenerbahçe İsmail Kartal gerçeğini açıkladı

Ali Koç'un İsmail Kartal'a haber yolladığı yönünde çıkan iddialar sonrası Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Süper Lig’de Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından canlı yayın sırasında konuşan EKOL TV Spor Müdürü Onur Yıldız flaş bir iddiayı gündeme getirmişti.

"SÖZLEŞME İMZALAMA"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un İsmail Kartal ile görüştüğünü söyleyen Onur Yıldız açıklamasında, “Bu sezon hiçbir yerle sözleşme imzalama, bir ihtiyacın varsa bana söyle ama herhangi bir kulüple sözleşme imzalama” sözlerini sarf etmişti.

Bu iddianın sosyal medyada gündem olmasından sonra harekete geçen Fenerbahçe konuya ilişkin bir açıklama paylaştı.

"TAMAMEN YALANDIR"

Söz konusu iddiaları yalanlayan sarı-lacivertliler açıklamasında, ''Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır. Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz” ifadelerini kullandı.

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