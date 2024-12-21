Fenerbahçe, İsmail Kartal’ı mumla arıyor. Hiçbirini kazanamadılar

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde alınan beraberlik sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Mourinhoya yöneldi. Portekizli teknik adamın gelişi Fenerbahçe camiasına büyük umut verirken oynanan futbol hayal kırıklığına neden oldu.

Galatasaray’ın Kayserispor’u mağlup etmesi durumunda sarı lacivertliler ile arasındaki puan farkı 8’e çıkacak. Bu durum şampiyonluk yarışında Galatasaray’a büyük avantaj veriyor.

KİLİT MAÇLARIN HİÇBİRİNİ KAZANAMADI

Öte yandan ortaya çıkan bazı istatistikler Mourinho hakkında soru işaretlerine neden oldu. Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın yönetiminde ligin ilk 5 sırasındaki takımların hiçbirine karşı galibiyet alamadı. Sarı lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini kaybederken Göztepe, Eyüpspor ve Samsunspor ile berabere kaldı.

İSMAİL KARTAL'I MUMLA ARADILAR

Fenerbahçe’nin son puan durumu İsmail Kartal’ın mumla aranmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan sarı lacivertliler, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

Geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden sarı lacivertliler, bu sezon ise 16 maçta 12 puan kaybederek beklentilerin gerisinde kaldı.