Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirildiğini resmi internet sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe İsmail Kartal'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'ı resmen açıkladı.

2021-22 sezonunda sarı lacivertli ekipte görev alan Kartal, geçtiğimiz sezon başında görevini Jorge Jesus'a devretmişti. İsmail Kartal, 3'üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi" ifadeleri kullanıldı.

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