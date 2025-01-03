Fenerbahçe, İsmail Yüksek’in bonservisini belirledi. Avrupa’nın devleri peşine düştü

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek Avrupa’nın dev kulüpleri peşine düştü. Milli oyuncu için Fransa, İspanya ve Portekiz’den taliplerin olduğu belirtiliyor. 25 yaşındaki oyuncuya talip olan kulüplerden birinin ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica’nın olması dikkat çekti.

Sarı lacivertlilerde orta sahanın önemli isimlerinden biri olan İsmail Yüksek’in olası transferine teknik heyet karşı çıksa da yönetim bu girişimlere tam olarak kapılarını kapatmadı. Edinilen son bilgilere göre, sarı lacivertli yönetim İsmail Yüksek’in bonservisini belirledi. Yönetimin en az 15 milyon euroluk bir teklifi değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor.

İsmail Yüksek’in kariyerine Avrupa’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu gol ya da asist katkısı üretemedi. Milli oyuncu, orta sahada savaşçı ve çalışkan özelliği ile biliniyor.