Fenerbahçe İsmail Yüsek’in sakatlığını duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Fenerbahçe İsmail Yüsek’in sakatlığını duyurdu

Fenerbahçe’ye İsmail Yüksek’ten kötü haber geldi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanda sakatlanan İsmail Yüsek’in durumu belli oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Ataşehir Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsmail Yüksek’in Hatayspor’a karşı forma giyemeyeceği kesinleşti.

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