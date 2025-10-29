EuroLeague’de çift maç haftasına giren Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında istediğini bulamadı.
Sarı-lacivertliler, Valencia karşısında etkisiz bir performans sergileyerek parkeden 94-79 mağlup ayrıldı.
Maça düşük tempoda başlayan Fenerbahçe, savunmadaki hatalarını hücumda da sürdürdü.
İlk yarıda farkın açılmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, ikinci devrede de oyuna tutunmakta zorlandı.
Temsilcimizde Tarık Biberovic 18 sayı, Talen Horton-Tucker 16 sayı, Wade Baldwin ise 13 sayıyla mücadele etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 7. haftada dördüncü mağlubiyetini alırken Valencia dördüncü galibiyetine ulaştı.