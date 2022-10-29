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Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli takımda 4 futbolcu yok

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 18:04
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Fenerbahçe İstanbulspor maçına hazır

Fenerbahçe'de 4 eksik
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Fenerbahçe, İstanbulspor'la yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların yarınki maç kadrosunda olmaları bekleniyor.

Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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