Batshuayi şov yaptı. İşte fotoromanı

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında Batshuayi ile coştu.
Sarı lacivertli takım rakibini deplasmanda 5-2 yenerken sahanın yıldızı Batshuayi oldu.
Fenerbahçe'nin diğer golleri İrfan Can ve Valencia'dan geldi.
Batshuayi hem gol atarak, hem de sevinç gösterileriyle maça damgasını vurdu. İşte Batshuayi'nin fotoromanı:
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.