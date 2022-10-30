Batshuayi şov yaptı. İşte fotoromanı

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında Batshuayi ile coştu.

Sarı lacivertli takım rakibini deplasmanda 5-2 yenerken sahanın yıldızı Batshuayi oldu.

Fenerbahçe'nin diğer golleri İrfan Can ve Valencia'dan geldi.

Batshuayi hem gol atarak, hem de sevinç gösterileriyle maça damgasını vurdu. İşte Batshuayi'nin fotoromanı: