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Batshuayi şov yaptı. İşte fotoromanı

Fenerbahçe İstanbulspor'u 5-2 yenerken, Batshuayi 3 golle yıldızlaştı

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 22:27
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Fenerbahçe İstansulspor'u yenerken Batshuayi neler yaptı neler

Batshuayi şov yaptı. İşte fotoromanı
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Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında Batshuayi ile coştu.

Sarı lacivertli takım rakibini deplasmanda 5-2 yenerken sahanın yıldızı Batshuayi oldu.

Fenerbahçe'nin diğer golleri İrfan Can ve Valencia'dan geldi.

Batshuayi hem gol atarak, hem de sevinç gösterileriyle maça damgasını vurdu. İşte Batshuayi'nin fotoromanı:

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