Fenerbahçe istifa sesleri arasında Karşıyaka'yı geçti, liderliği garantiledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunda Fenerbahçe Beko, ligde normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi. 28. hafta maçında sarı lacivertliler Karşıyaka’yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk etti.

Sarı lacivertliler ilk periyodu 27-13 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla süren ikinci periyodun ardından soyunma odasına 46-33’lük skorla gidildi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fenerbahçe Beko, dengeli geçen üçüncü periyodu 62-53 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 78-67 galip ayrıldı. Maçın son dakikalarında karşılaşmayı izleyen Fenerbahçe taraftarları yönetimi istifaya davet eden sloganlar attı. Ligdeki 26. galibiyetine imza atan sarı lacivertliler normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi. Fenerbahçe'de Guduric ve Zagars 12 ile takımlarına en çok sayı katkısı veren oyuncular oldu. 19 sayıyla oynayan Karşıyakalı Muhsin Yaşar ise maçın en skorer ismiydi.

