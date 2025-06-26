Fenerbahçe istiyor: Vasilije Micic bunu beklemiyordu

En son Beşiktaş'ı yenen ve Türkiye Kupası, EuroLeague'den sonra Türkiye Ligi'nde de şampiyon olan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması çalışması sürüyor. Marco Guduric'e veda eden sarı lacivertlilerin ilk hedefi daha önce Anadolu Efes foomasıyla iki EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve şu an NBA'de bulunan Sırp oyuncu Vasilije Micic.

Micic konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Phoenix Suns'ın Micic'in 8.1 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmaması ve Sırp yıldızın serbest kalması bekleniyordu. Ancak Micic, kısa süren Phoenix Suns macerasının ardından Charlotte Hornets'a geri döndü. ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre, Charlotte Hornets yaptığı takasla Sırp oyun kurucuyu kadrosuna yeniden kattı. Charlotte, bu anlaşmada pivot Mark Williams'ı Phoenix'e gönderdi. Micic, Phoenix formasıyla sadece beş maçta toplam 21 dakika süre almıştı.

Bundan sonra Hornets’ın Micic hakkında vereceği karar önem kazandı. Kulüp Micic'i serbest bırakırsa oyuncuya Fenerbahçe yolu açılacak.