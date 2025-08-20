Fenerbahçe istiyordu! Douglas Luiz'in yeni adresi belli oldu

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Douglas Luiz'in yeni durağı belli oldu. Dünyaca ünlü futbolcu, Ada'ya gidiyor.

NOTTINGHAM DOUGLAS LUIZ İÇİN 30 MİLYON EURO ÖDEYECEK



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nottingham Forest, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Juventus ile 30 Milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

