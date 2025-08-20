Fenerbahçe istiyordu! Douglas Luiz'in yeni adresi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe istiyordu! Douglas Luiz'in yeni adresi belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Douglas Luiz, geleceği netlik kazandı. Yıldız oyuncu, Premier Lig ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Douglas Luiz'in yeni durağı belli oldu. Dünyaca ünlü futbolcu, Ada'ya gidiyor.

Türk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım şike ve bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildiTürk futbolunda son dönemin en büyük skandalı! İki takım şike ve bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

v.jpg

Mauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktıMauro Icardi'den skandal hareket! Taraftara kafa attı: Galatasaray ayağa kalktı

NOTTINGHAM DOUGLAS LUIZ İÇİN 30 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nottingham Forest, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Juventus ile 30 Milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...Büyük sürprizi resmen duyurdular! Ezeli rakipten Kim Min-Jae bombası: Galatasaray...

Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!Fenerbahçe'de ayrılık kapıya dayandı!

Edin Dzeko'dan Galatasaraylıları çok kızdıracak sözler!Edin Dzeko'dan Galatasaraylıları çok kızdıracak sözler!

Son Haberler
İYİ Parti'den gündemi sarsacak basın açıklaması! Mardin İl başkanı ve ilçe başkanı istifa etmişti
İYİ Parti'den gündemi sarsacak basın açıklaması! Mardin İl başkanı ve ilçe başkanı istifa etmişti
Mardin Uluslararası Film Yarışması başvuruları başladı
Mardin Uluslararası Film Yarışması başvuruları başladı
Victor Nelsson İtalya'ya uçtu! Galatasaray'ın başını ağrıtacak 1 milyonluk sorun
Victor Nelsson İtalya'ya uçtu! Galatasaray'ın başını ağrıtacak 1 milyonluk sorun
Kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalıştı ancak jandarmadan kaçamadı!
Kıyafet değiştirerek tanınmamaya çalıştı ancak jandarmadan kaçamadı!
Galatasaray'da menajer savaşları... Ederson transferini Gardi mi engelliyor?
Galatasaray'da menajer savaşları... Ederson transferini Gardi mi engelliyor?