Fenerbahçe isyanı: Kadıköy'deki maç acı verici bir antrenmana dönüştü

Editör: Fatma Demirkaya

Turun ilk maçında sahasından 5-1'lik sonuçla farklı bir şekilde galip gelen sarı-lacivertlilerin turu geçmeye çok yakın olduğu belirtildi

Hollanda ulusal medya kurumu NOS, mücadelede 10 kişi kalan Twente'nin Fenerbahçe karşısında zorlandığını okuyucularına aktardı. NOS, Twente'nin yoluna devam edebilmesi için mucizeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

De Telegraaf, "Twente kırmızı kartın ardından Türkiye'de Avrupa dramı yaşıyor" başlığı ile mücadeleyi değerlendirdi. De Telegraaf, "Kırmızı kart, Twente'nin Konferans Ligi play-off ilk maçında Şükrü Saraçoğlu'na yaptığı ziyareti acı verici bir antrenmana dönüştürdü. Twente iyi bir başlangıç yapsa da devre arasından hemen önce bir kişi eksik kalınca işler ters gitti. İstanbul'daki 5-1'lik mağlubiyetin ardından Twente gelecek haftaki rövanş maçı için hiçbir hayal kurmuyor" ifadelerini kullandı.