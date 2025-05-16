Fenerbahçe itiraz etmişti! TFF ABB Fomget kararını açıkladı

TFF Etik Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda, ABB FOMGET’in 2024-2025 Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluğu resmen onaylandı.

Sezonu zirvede tamamlayan ABB FOMGET bu kararı kulübün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, elde edilen başarının resmileşmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

ABB FOMGET'TEN AÇIKLAMA

"ABB FOMGET’in 2024-2025 sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu bugün itibarıyla resmen tescillenmiştir. Sezon boyunca sahada gösterdiğimiz emeğin, alın terinin ve inancın karşılığını bir kez daha almış olmanın gururunu yaşıyoruz. Şampiyonluğumuz sudan berrak, sütten aktır. Başkentimize gelen ikinci şampiyonluk kupası hepimize hayırlı olsun. Bu büyük başarının mimarları olan tüm sporcularımıza, teknik ve idari ekibimize, yönetimimize, kulüp çalışanlarımıza ve her daim yanımızda olan değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."