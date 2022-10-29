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Ali Koç'un Jesus planı ortaya çıktı

Portekiz basını Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı bir habere imza attı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 13:02
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Fenerbahçe Jesus için harekete geçiyor

Ali Koç'un Jesus planı ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği belirtildi.

Portekiz basını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus'la liglere verilecek Dünya Kupası arasında sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.

Koç'un Jesus'la en az 2026 yılına kadar kontrat yapmak istediği de haberde yer aldı.

Geçen hafta Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro Jesus İstanbul'a gelmiş ve yönetimin Jesus ailesiyle yeni sözleşme için görüşme yapacağı öne sürülmüştü.

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