Ali Koç'un Jesus planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için harekete geçtiği belirtildi.

Portekiz basını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus'la liglere verilecek Dünya Kupası arasında sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.

Koç'un Jesus'la en az 2026 yılına kadar kontrat yapmak istediği de haberde yer aldı.

Geçen hafta Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro Jesus İstanbul'a gelmiş ve yönetimin Jesus ailesiyle yeni sözleşme için görüşme yapacağı öne sürülmüştü.