Fenerbahçe Jesus'tan önce bakın kimi istemiş

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Palmeiras'ta yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren teknik direktör Abel Ferreira ile farklı ülkelerden birçok kulüp ilgilendi.

ESPN'e göre geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktöre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den bir teklif aldığı iddia edildi.

Suudi ekibin teklifi iki sezon için yılda yaklaşık 20 milyon avro'ydu, ancak teknik direktörün bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Ferreira, Al Hilal'in yanı sıra geçen ay Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'dan da teklif aldı.

Teklifler gelmeye devam ederken Abel Ferreira ile ilgili Fenerbahçe detayı dikkat çekti.

FENERBAHÇE JESUS'TAN ÖNCE FERREIRA'YI İSTEMİŞ

Ferreira, Temmuz 2021'de Türkiye'den Fenerbahçe'nin kendisini aradığını ve 2,5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğunu itiraf etti.

Bir basın toplantısında konuşan Ferreira, ''Bu bir anket değildi, gerçekten bir teklifti. Palmeiras'tan ayrılmam için bana 2,5 milyon euro teklif ettiler" dedi.

Haberin devamında Avrupa'dan da birçok ekibin Abel Ferreira'yı istediği yazıldı.