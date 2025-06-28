Fenerbahçe Jhon Duran transferinde sona yaklaştı

DAZN'ın haberine göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jhon Duran'ın transferin bitirilmesi için Pazartesi akşamı İstanbul'da olma ihtimali var.

1 veya 2 yıllık kiralama + satın alma opsiyonu. Jhon Duran'ın yıllık maaşı 15 milyon euro + 1.5 milyon euro şampiyonluk bonusu.

"MOURINHO TRANSFERDE DEVREYE GİRDİ"

Ayrıca İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre "Jhon Duran'ın Al Nassr hikayesi sona erdi. Fenerbahçe ile Al Nassr arasında anlaşma yapıldı. Şu anda oyuncudan cevap bekleniyor. Jose Mourinho da transferde devreye girdi."