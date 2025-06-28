Fenerbahçe Jhon Duran transferinde sona yaklaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Jhon Duran transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Jhon Duran konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

DAZN'ın haberine göre Fenerbahçe'nin ilgilendiği Jhon Duran'ın transferin bitirilmesi için Pazartesi akşamı İstanbul'da olma ihtimali var.

1 veya 2 yıllık kiralama + satın alma opsiyonu. Jhon Duran'ın yıllık maaşı 15 milyon euro + 1.5 milyon euro şampiyonluk bonusu.

"MOURINHO TRANSFERDE DEVREYE GİRDİ"

Ayrıca İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun verdiği bilgiye göre "Jhon Duran'ın Al Nassr hikayesi sona erdi. Fenerbahçe ile Al Nassr arasında anlaşma yapıldı. Şu anda oyuncudan cevap bekleniyor. Jose Mourinho da transferde devreye girdi."

Son Haberler
Osmaniye'de TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü
Osmaniye'de TIR ile otomobil çarpıştı; 1 ölü
Atatürk büstüne ahlaksız saldırı. Rezil anları kayda aldı
Atatürk büstüne ahlaksız saldırı. Rezil anları kayda aldı
Erzurum’daki maden ocağı göçüğüne soruşturma
Erzurum’daki maden ocağı göçüğüne soruşturma
Besni semalarında starlink uyduları görüntülendi
Besni semalarında starlink uyduları görüntülendi
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı