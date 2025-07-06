Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı ve Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü