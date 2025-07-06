Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı ve Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025
Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy