Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı

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Fenerbahçe Jhon Duran'ı açıkladı

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı ve Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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