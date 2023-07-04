Fenerbahçe Juan Cuadrado'nun peşinde

Editör: Ufuk Cingöz

Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe’de transfer harekatı hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın isteği üzerine sağ kanada Emre Mor ve Ryan Kent’in yanına bir transfer daha yaparak forma rekabetini arttırmayı planlayan sarı-lacivertliler rotayı İtalya’ya çevirdi

BONSERVİSİ YOK

İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre, sarı-lacivertli yönetim sözleşmesinin bitmesi üzerine 2017’den beri formasını giydiği Juventus’tan ayrılan Juan Cuadrado ile temasa geçti. Haberde ayrıca Fenerbahçe’nin Kolombiyalı yıldız için 3.7 milyon Euro maaş artı bonuslardan oluşan 2 senelik bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

PERFORMANSI

35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, kariyeri boyunca çıktığı 494 maçta 55 gol, 89 asist kaydetmiş ve 5 İtalya şampiyonluğu, 5 İtalya Lig Kupası, 2 İtalya Süper Kupa, 1 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 İngiltere Lig kupası olmak üzere toplamda 14 kez kupa sevinci yaşadı.