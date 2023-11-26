Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları

Süper Lig'in 13. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Alpaslan Erdem'in yönetimindeki Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Fenerbahçe’nin gollerini 48. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 58. dakikada yine Dusan Tadic kaydetti.
Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş kaydetti.
Fotoğraflar: Adem Kabayel
Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.
Fatih Karagümrük 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.