Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları

Süper Lig'in 13. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Alpaslan Erdem'in yönetimindeki Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 1
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 2

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 3
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 4

Fenerbahçe’nin gollerini 48. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 58. dakikada yine Dusan Tadic kaydetti.

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 5

Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikada Can Keleş kaydetti.

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 6

Fotoğraflar: Adem Kabayel

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 7

Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 8

Fatih Karagümrük 14 puanda kaldı.

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 9

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 10

Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 11
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 12
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 13
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 14
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 15
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 16
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 17
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 18
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 19
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 20
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 21
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 22
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 23
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 24
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 25
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 26
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 27
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 28
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 29
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 30
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 31
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 32
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 33
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 34
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 35
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 36
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 37
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 38
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 39
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 40
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 41
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 42
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 43
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 44
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 45
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 46
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 47
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 48
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 49
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 50
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 51
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 52
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 53
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 54
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 55
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 56
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 57
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 58
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 59
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 60
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 61
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 62
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 63
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 64
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 65
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 66
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 67
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 68
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 69
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 70
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 71
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 72
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 73
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 74
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 75
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 76
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 77
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 78
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 79
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 80
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 81
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 82
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 83
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 84
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Fenerbahçe kabustan böyle uyandı. Karagümrük maçının en kritik anları 85
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