Fenerbahçe farkı yeniden ikiye çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Maribor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe farkı yeniden ikiye çıkardı

İşte karşılaşmanın ilk 11'i

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic

10. dakikada Fenerbahçe'de Marko Kolar'a faul yapan Peres, sarı kart gördü.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

15. dakikada İrfan Can'ın savunma arkasına gönderdiği harika topa Dzeko vurdu ama kaleci gole izin vermedi.

Fenerbahçe'nin maçta ilk 25 dakika itibarıyla yüzde 55'e 45 topla oynama üstünlüğü var.

27. dakikaya girerken Fenerbahçe'nin et etkili atağı 15. dakikada Dzeko ile geldi. Ancak Sarı Lacivertliler golü bulamadı.

33. dakikaya gelindiğinde Maribor'un maçta 1'i isabetli 4 gol girişimi var.

Dakika 40. Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunu Maribor savunması uzaklaştırdı. Dönen topu İsmail, uygun durumdaki Zajc'a verdi. Onun vuruşu yandan dışarı gitti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı: 0-0.

İkinci yarıya Fenerbahçe hızlı başladı.

GOL!

Fenerbahçe 58. dakikada Becao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

GOL!

Fenerbahçe, İrfan Can'ın golüyle 62. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Malesef top ağlarımızda.

Rakip Maribor 74. dakikada Strajnar'in golüyle farkı 1'e indirdi.

92. dakikada Sarı Lacivertliler penaltı kazandı.

Kent, ceza sahasına harika girdi.

Savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jones, beyaz noktayı gösterdi.

GOL

Fenerbahçe, Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

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