Fenerbahçe Kadıköy'de yenilince Galatasaraylı taraftarlar espriyi patlattı

Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 mağlup olması sonrası Galatasaray taraftarı espriyi patlattı.

Galatasaray taraftar hesabı olan ''atavratpitbull'', Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından profil fotoğrafını Giresunspor logosu, kullanıcı adını ise Giresunspor yaptı.

Daha sonrasında yapılan paylaşımda; ''İstanbul Kadıköy'de ki deprem tatbikatının bizimle alakası yoktur'' ifadelerine yer verildi.

Bu hesabın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mağlup olduğu maçlardan sonra bunu yapıyor ve bu defa da espriyi patlattı.