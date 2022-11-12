Fenerbahçe Kadıköy'de yenilince Galatasaraylı taraftarlar espriyi patlattı

Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'a 2-1 mağlup olması sonrası Galatasaray taraftarı espriyi patlattı.
Galatasaray taraftar hesabı olan ''atavratpitbull'', Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından profil fotoğrafını Giresunspor logosu, kullanıcı adını ise Giresunspor yaptı.
Daha sonrasında yapılan paylaşımda; ''İstanbul Kadıköy'de ki deprem tatbikatının bizimle alakası yoktur'' ifadelerine yer verildi.
Bu hesabın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mağlup olduğu maçlardan sonra bunu yapıyor ve bu defa da espriyi patlattı.
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