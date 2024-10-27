Fenerbahçe Kadıköy'de golcüleriyle güldü. Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti

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Fenerbahçe Kadıköy'de golcüleriyle güldü. Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe 15. dakikada Yusuf en-Nesyri 55. dakikada Edin Dzeko'nun attığı gollerle Bodrum FK'yi 2 - 0 mağlup etti.

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