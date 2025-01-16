Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, namağlup unvanını korudu

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürerek namağlup unvanını korudu.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)
ZVVZ USK Praha'nın Skorları
- Ayayi: 11
- Jones: 12
- Cazorla: 8
- Vorackova: 6
- Magbegor: 4
- Vyoralova: 5
- Emese Hof: 8
- Andelova
Fenerbahçe Opet'in Skorları
- Emma Meesseman: 19
- Williams: 7
- Allemand: 5
- Sabally: 4
- Atkins: 4
- Sevgi Uzun: 6
- Şerife Alperi Onar: 8
- Badiane: 5
- Tina Charles: 2
- Olcay Çakır Turgut: 3
PERİYOT SKORLARI
- Periyot: 18-12 (ZVVZ USK Praha lehine)
- Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine)
- Periyot: 45-50 (Fenerbahçe lehine)