Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, namağlup unvanını korudu

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, namağlup unvanını korudu

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar İkinci Tur F Grubu dördüncü maçında ZVVZ USK Praha’yı 63-54'lük skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle gruptaki liderliğini sürdürerek namağlup unvanını korudu.

MAÇIN DETAYLARI
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya)

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ZVVZ USK Praha'nın Skorları

  • Ayayi: 11
  • Jones: 12
  • Cazorla: 8
  • Vorackova: 6
  • Magbegor: 4
  • Vyoralova: 5
  • Emese Hof: 8
  • Andelova

Fenerbahçe Opet'in Skorları

  • Emma Meesseman: 19
  • Williams: 7
  • Allemand: 5
  • Sabally: 4
  • Atkins: 4
  • Sevgi Uzun: 6
  • Şerife Alperi Onar: 8
  • Badiane: 5
  • Tina Charles: 2
  • Olcay Çakır Turgut: 3

PERİYOT SKORLARI

    1. Periyot: 18-12 (ZVVZ USK Praha lehine)
  • Devre: 34-35 (Fenerbahçe lehine)
    1. Periyot: 45-50 (Fenerbahçe lehine)

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