Fenerbahçe kadrosuna format atıyor

Kadrosunu Edin Dzeko ve Ryan Kent gibi önemli isimlerle takviye eden Fenerbahçe'de; Bruma, Berisha, Alioski ve Pelkas şu ana dek takıma veda eden isimler oldu.

İrfan Can Eğribayat ile Gustavo Henrique'nin satın alma opsiyonlarını kullanan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, gidecek isimleri birer birer netleştirmeye başlıyor.

Geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Antwerp'te geçiren Mbwana Samatta ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Beklentilerin çok altında kalan Nazım Sangare ve Joao Pedro ile de yolların ayrılacağı ifade edildi. Joao Pedro'nun taliplerinden gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.