Fenerbahçe kadroyu açıkladı, Saint-Maximin'den olay paylaşım geldi

Ara transfer döneminde Napoli'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Saint-Maximin süre bulmakta zorlanıyor. Son olarak teknik heyet kararıyla Rangers maçının kadrosuna alınmayan Fransız futbolcudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son anda Napoli'ye transferi gerçekleşmeyen Maximin'in bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de aldığı süre dibe vurdu.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanacak rövanş maçının kamp kadrosunda Fransız futbolcunun ismi yer almadı.

Teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan Maximin, Fenerbahçe'nin kamp kadrosunu açıklamasının hemen ardından bir paylaşımda bulundu.

28 yaşındaki futbolcunun paylaşımında, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullanması dikkat çekti.