Fenerbahçe kalecisini buldu: Anlaşma sağlandı

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, aradığı kaleciyi buldu.

Sarı lacivertliler Çaykur Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin ile anlaşma sağladı.

ÖZEL | Fenerbahçe, Tarık Çetin ile anlaşmaya vardı! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 13, 2025

6 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 28 yaşındaki kaleci, 2015 yılında profesyonel sözleşmesini imzalamıştı.

Başarılı eldiven 6 yıl önce kulüpten ayrılarak Çaykur Rizespor'a imza atmıştı.

AVRUPA'DA BÜYÜK AVANTAJ

Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'ın ardından üçüncü kaleci olarak kadroya katılacak olan Çetin, Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlayacak.