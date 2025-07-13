Fenerbahçe kalecisini buldu: Anlaşma sağlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kalecisini buldu: Anlaşma sağlandı

Kaleci transferinde sona gelen Fenerbahçe, Tarık Çetin ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, aradığı kaleciyi buldu.

Sarı lacivertliler Çaykur Rizespor'dan ayrılan Tarık Çetin ile anlaşma sağladı.

6 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 28 yaşındaki kaleci, 2015 yılında profesyonel sözleşmesini imzalamıştı.

Başarılı eldiven 6 yıl önce kulüpten ayrılarak Çaykur Rizespor'a imza atmıştı.

tarik1.jpg

AVRUPA'DA BÜYÜK AVANTAJ

Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'ın ardından üçüncü kaleci olarak kadroya katılacak olan Çetin, Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlayacak.

Son Haberler
Antalya’da bir günde cumhuriyet tarihinin ziyaretçi rekoru kırıldı
Antalya’da bir günde cumhuriyet tarihinin ziyaretçi rekoru kırıldı
Masal gibi düğün! Sosyal Medyanın gözdesi Kadir Ezildi evlendi
Sosyal Medyanın gözdesi Kadir Ezildi evlendi!
Devon Dotson Beşiktaş'ta
Kara Kartal ABD'li yeni oyun kurucusunu duyurdu
Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Kediye yardım etmek isterken kanala düşen genç kız yaralandı
Kamera görüntüleri ortaya çıktı: Kediye yardım etmek isterken kanala düşen genç kız yaralandı
İBB'den çocuklara müjde! Harekete geçildi, ücretsiz olacak
İBB'den çocuklara müjde! Harekete geçildi, ücretsiz olacak