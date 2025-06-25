Fenerbahçe kalecisini İngiltere'de buldu! İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Ajansspor
Fenerbahçe kalecisini İngiltere'de buldu! İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'tan memnun olmayan Fenerbahçe yeni sezonda kaleyi farklı bir isme emanet etmek için harekete geçmişti. Birçok isim ile görüşen Kanarya son olarak İngiliz ekibi Leeds United'da forma giyen Illan Meslier'i gündemine almışken, Fransız eldiven ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini 1 numaraya yapıyor. Ayrılığı gündemde olan Livakovic'in yerine Fransız file bekçisi Illan Meslier ile ilgilenen Fenerbahçe, oyuncu ile temasa geçti. Ajansspor'da yer alan haber göre; Fenerbahçe, Leeds United'ın kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşma sağladı. Sözleşmesi seneye sona erecek olan yıldız oyuncudan bonservis kazanmak isteyen kulübü Leeds United, her türlü kolaylığa hazır.

ILLAN MESLIER FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Haberin devamında 25 yaşındaki Meslier'in hafta sonu İstanbul'a geleceği belirtildi. Oyuncu ile anlaşan sarı lacivertlilerin Leeds United ile anlaşmak için son temasları yapacağı öğrenildi.

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21 MAÇTA GOL YEMEDİ

Ayrıca Meslier, İngiltere Championship de bu sezon 39 defa çıktığı karşılaşmalarda 21 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu istatistikler, onun %70’in üzerinde kurtarış yüzdesine sahip olduğunu ve “Golden Glove” ödülünün adayları arasında gösterildiğini ortaya koyuyor.

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