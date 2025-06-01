Fenerbahçe kalesinde büyük hareketlilik

Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de bir yandan yaprak dökümü yaşanırken bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosu şekillenmeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Dominik Livakovic'e İtalya'nın yanı sıra İspanya'dan da ilgi olduğu, Sevilla ve Real Betis'in Hırvat kaleci için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öne sürüldü.

Yeni kaleci arayışına da başlayan Fenerbahçe, Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren David de Gea'yı listenin üst sırasına yazdı.

Sarı lacivertlilerin kulübüyle yeni sözleşme uzatan 34 yaşındaki tecrübeli eldiven ile görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.