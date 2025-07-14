Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı! Yer almayan isimler dikkat çekti

Kaynak: İHA
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı! Yer almayan isimler dikkat çekti

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz'de gerçekleştireceği kampın kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Anderson Talisca dışında Miha Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de sürdürecek. Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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